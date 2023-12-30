Ларри Джонсон рассказал о проигрыше ВСУ

Лидера киевского режима Владимира Зеленского ждет военный переворот на фоне поражений Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский аналитик из американского Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный эксперт полагает, что российские силы сейчас успешно продвигаются по всей линии соприкосновения в регионе конфликта. В частности, ВС РФ освобождают из-под контроля ВСУ такие города как Марьинка. В тоже время ВСУ устраивают провокации для того, чтобы попытаться отвлечь население и Запад от неудач на поле боя.

Украина проигрывает, а в это время Залужный и Зеленский тычут друг в друга пальцами: "Нет, это он хочет 500 тысяч солдат, нет, это он!". Так что с каждой неделей становится все хуже - на горизонте маячит военный переворот. Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom