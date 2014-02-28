Ларри Джонсон оценил смену риторики в отношении Владимира Зеленского со стороны США.

В риторике американского президента Джо Байдена произошли кардинальные изменения, которые сигнализируют о скором выходе Вашингтона из регионального конфликта на Украине. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский аналитик из американского Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист обращает внимание аудитории на то высказывание, которое глава Белого дома сделал по результатам рабочей встречи с Владимиром Зеленским в среду.

Заметьте, как было раньше: "Мы с вами столько, сколько потребуется, сколько потребуется!" А теперь Байден на прошлой неделе: "Мы с вами столько, сколько сможем". Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

По мнению Ларри Джонсона, такая тонкая перемена в риторике местного правительства стала очередным свидетельством смены настроя в Вашингтоне. Сейчас Белый дом якобы готов оказывать полномасштабное давление на Владимира Зеленского.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom