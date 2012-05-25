"Как алкоголик": в США жестко высказались об отправленном в Киев генерале

Ларри Джонсон оценил готовность США помогать Украине.

Ни одному американскому генералу не хватит профессиональной квалификации для того, чтобы помочь Украине. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский аналитик из американского Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист заметил, что генералы из США еще со времен Второй мировой войны не принимали участие в конфликтах, подобных украинскому сценарию. Таким образом ни один местный военачальник не имеет боевого опыта проведения общевойсковых операций против равного противника.

Американцы, которые дают советы по поводу этого конфликта, это как если бы 70-летний инструктор по вождению из вашей местной школы обучал гонщиков Формулы-1 вождению гоночной машины. У них нет квалификации. Ларри Джонсон, эксперт

Бывший американский разведчик сравнил отношение Вашингтона к конфликту на Украине с поведением алкоголика. Речь идет о том, что таким людям сначала дают пуститься на самое дно, но затем им приходится самостоятельно выбираться на поверхность. По мнению Ларри Джонсона, теперь Украина должна самостоятельно понять, что нуждается в помощи, пока американцы находятся "в отказе".

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom