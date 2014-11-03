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"Опасно". В США раскрыли неожиданный ход ВС России против Украины

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Ларри Джонсон оценил подготовленность ВС РФ к сражениям против ВСУ.

Российские военнослужащие могут использовать беспилотники вместо пехоты для штурма позиций Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский аналитик из американского Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранец заметил, что сейчас даже Вашингтон не способен предоставить армии киевского режима денежные средства и вооружения для отражения маневров противника в регионе. По мнению эксперта, потенциал ВСУ по продолжению боевых действий исчерпал себя.

Россия расширила возможности использования беспилотников до такой степени, что теперь может атаковать закрепившихся украинских бойцов индивидуально. Украина находится в очень опасном положении.

Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

"Пора признать". В США сделали неожиданное заявление о россиянах.

Фото и видео: YouTube  /Judge Napolitano - Judging Freedom

Теги: всу, ларри джонсон, цру
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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