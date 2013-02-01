"Пора признать". В США сделали неожиданное заявление о россиянах

Американской администрации пора признать, что Россия для них не враг. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский аналитик из американского Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Вс качестве примера позитивного взаимодействия между сторонами иностранный эксперт привел сотрудничество по работе Международной космической станции.

Русские нам не враги. Русские не собираются завоевывать мир. Пора признать, что у нас много общего с Россией. Если мы можем сотрудничать на МКС поддерживать жизнь астронавтов в космическом пространстве, то возможно, мы сможем сделать чуть больше здесь, на Земле.

Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ