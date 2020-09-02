"Сократилось вдвое". В США сделали неожиданное заявление о Харькове

Ларри Джонсон считает, что ВСУ проигрывают армии России.

Если потребуется, то Россия может по итогам специальной военной операции взять под контроль такие города как Харьков и Одессу. Соответствующее заявление сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон в интервью для YouTube-канала Dialogue. Иностранный эксперт заметил, что на текущий момент неизвестно, в каком именно состоянии останется бывшая советская республика со столицей в Киеве, так как население государство сократилось в два раза. При этом возможности коллективного Запада вливать денежные средства в ВСУ встает под большим вопросом.

Россия открыта к переговорам, но на своих условиях. <…> Они получат то, что хотят. Они заставят заплатить Украину высокую цену. Украина несет потери в личном составе, у них нет средств, чтобы выжить. У них нет людей, подкреплений, они проигрывают. Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

"Это видел весь мир". В США раскрыли, какой удар Украина нанесла по НАТО.

Фото и видео: YouTube / Dialogue works