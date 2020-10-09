"Это видел весь мир". В США раскрыли, какой удар Украина нанесла по НАТО

Ларри Джонсон считает, что Америка показала свою несостоятельность в сфере вооружений.

Вооруженные силы Украины показали всему миру неудачу натовского и прочего западного вооружения, публично раскрыв уязвимость США. Соответствующее заявление в интервью каналу New Rules сделал бывший американский аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный эксперт пояснил, что ни одно оружие от Вашингтона, которое было отправлено армии киевского режима, не заставило хоть одну из стран воскликнуть "Боже мой, вы видели это? Мы должны заполучить".

... "Мы должны заполучить этот HIMARS, эту 155-мм артиллерийскую пушку! Или посмотрите, какой замечательный танк!"? Каждое оружие, которое США и НАТО поставляли на Украину, доказало свою несостоятельность на поле боя. Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

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Фото и видео: New Rules