Ларри Джонсон не исключил военного переворота на Украине.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский должен опасаться военного переворота на территории страны из-за случившегося конфликта между ним и главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Соответствующее заявление в интервью каналу New Rules сделал бывший американский аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный эксперт предположил, что смерть помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова от подрыва гранаты могла быть на самом деле посланием Валерию Залужному. По мнению гостя эфира, сейчас местный президент боится того, что его западные кураторы вскоре решат поставить Залужного на место главы государства вместо него. Ларри Джонсон уточнил, что у людей Залужного есть вооружение, а в мировой истории фиксировались случаи, когда группа военных офицеров принимала решение о том, что руководство страны коррумпировано, поэтому бесконтрольно и некомпетентно.

... А затем свергает его. Тот факт, что Залужному разрешили сделать публикацию в Economist, я рассматриваю как знак того, что западная поддержка Зеленского тает как в США, так и в Великобритании. Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

По мнению аналитика, подобные публикации от британских и американских источников говорят мировой общественности о том, что политический истеблишмент на Западе готовит почву для ухода Владимира Зеленского с должности. Они могут рассматривать Валерия Залужного как ту личность, кем можно заменить украинского лидера.

"Приказ атаковать". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине.

Фото и видео: New Rules