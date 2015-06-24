Экс-сотрудник ЦРУ оценил обеспокоенность Запада кризисом на Ближнем Востоке, а не Украине.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский отдает Вооруженным силам Украины невыполнимые приказы. Соответствующе заявление в эфире YouTube-канала американского журналиста Стивена Гарднера сделал бывший местный аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист заметил, что сейчас мировое сообщество просто становится свидетелем медленной гибели страны, а у киевского режима уже нет шансов изменить ситуацию. Специалист добавил, что НАТО в большей степени беспокоится о региональном конфликте между Палестиной и Израилем на Ближнем Востоке.

Он дает приказы атаковать здесь и там, а командиры на местах реагируют: "Как? У нас нет техники и уж точно не хватает живой силы, потому что все, что у нас было, уничтожено российскими войсками в течение последних пяти месяцев. Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

В США забили тревогу из-за изменений в поведении Зеленского.

Фото и видео: YouTube / Stephen Gardner