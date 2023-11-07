Ларри Джонсон рассказал о том, что Запад больше не заинтересован в Украине.

За рубежом исчез образ "святого" президента Украины Владимира Зеленского, и иностранные СМИ начинают выставлять лидера киевского режима как умалишенного. Соответствующе заявление в эфире YouTube-канала американского журналиста Стивена Гарднера сделал бывший местный аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. По мнению иностранного специалиста, именно такой образ показан в скандальной статье The Times.

Образ Зеленского, который они описали, напоминает персонажа из фильма "Бункер" о последних днях жизни Гитлера. Он сидел там и постоянно кричал на окружающих. Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

Ларри Джонсон добавил, что украинский президент в последнее время оторван от реальности, так как продолжает настаивать на продолжении бесполезных боевых действий в регионе. Аналитик считает, что Вооруженные силы Украины окончательно потеряли возможность повернуть ситуацию в свою сторону. Более того, страны коллективного Запада больше не заинтересованы в киевском режиме ввиду разворачивающейся на Ближнем Востоке войны между ХАМАСом и Израилем.

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Фото и видео: YouTube / Stephen Gardner