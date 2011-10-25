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"Как Гитлер". В США заметили неожиданную деталь в фотографии Зеленского

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Ларри Джонсон прокомментировал посыл материала The Time о лидере киевского режима.

Бывший аналитик из американского Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сравнил изображение украинского президента Владимира Зеленского на обложке журнала The Time с Адольфом Гитлером перед его гибелью. Иностранный аналитик заметил, что сами власти в киевском режиме недооценили мощь Москвы и ее армии, но постепенно начинают осознавать факт того, что Вооруженные силы Украины проигрывают в региональном противостоянии. Спикер добавил, что в ближайшее время государство Украина может еще много всего лишиться. Эксперт пояснил, что лидер страны в своих публичных выступлениях пытается сохранить иллюзию контроля над ситуацией.

На этой неделе вы видели обложку журнала Time, на которой Зеленский изображен в образе Адольфа Гитлера в последние дни его жизни в своем бункере. И ведь всего год назад Зеленского называли следующим Уинстоном Черчиллем или даже человеком года по версии Time.

Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

По мнению Ларри Джонсона, сейчас Владимир Зеленский является пустышкой, так как политик никому не нужен в мире и на Западе. В связи с этим глава государства делает заявления, чтобы привлечь к себе внимание общественности.

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Фото и видео: YouTube  /Judge Napolitano - Judging Freedom

Теги: the time, владимир зеленский, ларри джонсон, цру
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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