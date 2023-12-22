В Кронштадте застройщик сначала построит лицей, а затем приступит к жилой застройке

Лицей будет введен в эксплуатацию в этом году.

В Кронштадте в рамках работы с инвесторами строят объекты социальной инфраструктуры. Застройщик "ГК Алькор" получил разрешение на строительство малоэтажных жилых кварталов с социальными объектами. Девелопер планирует выйти на строительную площадку во II квартале 2024 года, рассказал портал "Строительный Петербург".

Сейчас компания возводит лицей на 550 мест, который будет введен в эксплуатацию в этом году. Трехэтажное здание вместит 22 учебных класса, 8 из которых предусмотрены для учеников младшей школа и 14 – для среднего и старшего звена.

Наверное, впервые в истории города мы сначала строим социальную инфраструктуру, а потом уже приступаем к жилой части. Первым будет введен в эксплуатацию лицей на 550 мест. Сергей Сергеев, директор жилых проектов "Кронфорт"

Также в малоэтажном квартале "Кронфорт. Центральный" будет построен детский сад на 150 мест с бассейном и открыт кабинет врача общей практики на 80 пациентов в смену. Еще один встроенный детский сад на 50 мест появится в рамках второго жилого квартала на набережной.

Девелопер проведет комплексное благоустройство внутриквартальных проездов трёх социальных объектов, въезда/выезда к улице Адмирала Грейга и пешеходной набережной от Морского портового комплекса до сквера "Инчхон".

Фото: портал "Строительный Петербург".