Петербургские ученые создали новый материал с высокой прочностью

Одной из особенностей нового материала является улучшенное сцепление между различными слоями, достигнутое благодаря использованию фуллереновой сажи.

Ученые из Научного центра Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали новый материал, который превосходит по прочности многие алюминиевые сплавы. Этот материал относится к классу композитов, состоящих из чередующихся слоев стекло- или углепластика и металла.

Одной из особенностей нового материала является улучшенное сцепление между различными слоями, достигнутое благодаря использованию фуллереновой сажи. Это наноматериал, который не только обеспечивает лучшее соединение, но и является недорогим и удобным в работе.

Новый материал может найти применение в различных областях, включая транспортное и общее машиностроение. Его уникальные свойства делают его перспективным материалом для создания новых конструкций. Специалисты подчеркивают важность этих исследований для улучшения свойств уже существующих волокнисто-металлических ламинатов.

Ранее ученые из Петербурга создали прибор, определяющий возраст деревьев.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)