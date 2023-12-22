Петербургские ученые создали новый материал с высокой прочностью

Ученые из Научного центра Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали новый материал, который превосходит по прочности многие алюминиевые сплавы. Этот материал относится к классу композитов, состоящих из чередующихся слоев стекло- или углепластика и металла.
Одной из особенностей нового материала является улучшенное сцепление между различными слоями, достигнутое благодаря использованию фуллереновой сажи. Это наноматериал, который не только обеспечивает лучшее соединение, но и является недорогим и удобным в работе.
Новый материал может найти применение в различных областях, включая транспортное и общее машиностроение. Его уникальные свойства делают его перспективным материалом для создания новых конструкций. Специалисты подчеркивают важность этих исследований для улучшения свойств уже существующих волокнисто-металлических ламинатов.
Ранее ученые из Петербурга создали прибор, определяющий возраст деревьев.
Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)
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