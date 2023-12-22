Путин: буду делать все, чтобы оправдать доверие россиян

Глава государства отметил, что будет использовать для этого все свои полномочия, закрепленные в Конституции.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что будет делать все для оправдания доверия граждан страны. Об этом он сказал на инаугурации.

Глава государства отметил, что будет использовать для этого все свои полномочия, закрепленные в Конституции. По его словам, результаты этой работы зависят от единства и сплоченности страны.

Буду делать все необходимое, все, что в моих силах, чтобы оправдать ваше доверие. Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что Путин вступил в должность президента РФ.

Видео: kremlin.ru