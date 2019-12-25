Потенциально опасное тело пересечет орбиту Земли.

Астероид размером с футбольное поле приблизится к Земле. Об этом сообщили представители Space Reference. Они заявили, что к планете движется небесное тело, известное ученым под номером 163348 (2002 NN4).

Данный космический объект открыт в 2002 году. Эксперты считают, что астероид пройдет на минимальном расстоянии от земли 6 июня в 6:20 утра по московскому времени. При этом дистанция между объектами составит 5,93 километра. Данное расстояние будет в 13 раз больше, чем составляет дистанция от Луны до орбиты Земли.

Ученые добавили, что астероид считается потенциально опасным, так как его движение пересекает орбиту Земли. Для небесного тела он считается маленьким (от 250 до 570 метров). Однако он больше, чем 90% других потенциально опасных космических тел.

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