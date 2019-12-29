Трасса небесного тела пересечет орбиту Земли.

Потенциально опасный астероид приблизится к Земле в конце апреля. Об этом сообщили специалисты из НАСА. Объект под номером 52768 (1998 OR2) будет рядом с нашей планетой 29 апреля.

Расстояние между ними достигнет всего 6,29 млн км. Это в 16 раз дальше, чем Луна находится от Земли. Однако опасность вызывает то, что трасса полета астероида пересекает орбиту Земли. Диаметр астероида варьируется от 1,8 до 4,1 километра.

Подобные приближения небесных тел не являются редкими. например, подобный случай произошел в середине февраля с объектом 163373. Оно подлетело к планете на дистанцию, которая в 15 раз дальше Луны.

Ранее генерал ВВС США обеспокоен "маневрами российских спутников".

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