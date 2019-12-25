Дипломаты уведомили Москву об обеспокоенности США.

Генерал ВВС США обеспокоен "маневрами российских спутников". Джон Рэймонд рассказал журналистам TIME, что аппараты пытаются приблизиться к разведывательному устройству USA-245 (или KH-11).

Речь идет о спутнике "Космос-2542", который запущен РФ на орбиту в ноябре 2019 года. Несколько раз спутник-инспектор совершал различные движения, направленные на сближение. К середине января 2020 года между аппаратами расстояние достигало всего около 160 км. Военным приходилось менять траекторию полета и убегать от преследователя.

Мы считаем подобные действия нетипичными и вызывающими беспокойство прокомментировал специалист

По мнению генерала, такое поведение может создать аварийную ситуацию в космосе. Сейчас подозрения Вашингтона направлены по дипломатическим каналам в Москву. Ранее американцы заявили, что российский спутник может ставить себе целью получение секретной технической информации.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Иране произвели неудачную попытку вывода спутника на орбиту.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

