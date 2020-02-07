США заподозрили российский спутник в шпионаже

Аппарат пытается на орбите сблизиться с американским устройством.

США заподозрили российский спутник-инспектор "Космос-2543" в шпионаже. Аппарат пытается пойти на сближение с прибором оптической разведки USA-245. Иностранцам уже пришлось совершить ряд маневров, чтобы отдалиться от спутника из РФ. Об этом заявили в издании MIT Technology Review.

Ориентировочно в следующий раз объекты встретятся в космосе с 7 по 10 февраля. В предыдущий раз они достигли максимального сближения 20-21 января. Тогда инспектор попытался синхронизировать скорость и орбиту с американским. Эксперты из США подозревают, что спутник РФ хочет провести внешний осмотр и диагностику характеристик. Специалисты надеются считать данные с бортовой аппаратуры и передаваемые сведения. Также существуют опасения, что "Космос-2543" способен глушить сигнал.

Ранее Piter.tv писал о том, что в "Роскосмосе" рассказали, как помешать спутникам-шпионам следить за Россией.

