В "Роскосмосе" рассказали, как помешать спутникам-шпионам следить за Россией

Специалисты нашли способ, как заглушить передачу данных.

Специалисты "Роскосмоса" рассказали, как помешать спутникам-шпионам следить за Россией. По их словам, они нашли способ, который позволит заглушить передачу данных с помощью наземных радиостанций. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте компании "Российские космические системы".

Речь идет о создании множества наземных радиоэлектронных станций, которые будут подавлять сигналы о передаче данных со спутников оптического, инфракрасного и радиолокационного наблюдения на спутники-ретрансляторы, обеспечивающие сброс данных на пункты приема. Этот способ сработает только тогда, когда сами спутники-шпионы находятся вне зоны видимости наземных станций своих стран. В таком случае они не смогут сбрасывать полученные снимки напрямую. Для гарантированного блокирования каналов предлагается использовать несколько радиостанций сразу.

Авторы проекта предложили составить базу зарубежных разведывательных спутниковых систем, определить их состав, места размещения и порядок работы наземных станций глушения.

Ранее мы писали, что "Роскосмос" не станет запускать спутник на ракете "Ангара".