В Иране произвели неудачную попытку вывода спутника на орбиту

Ракета не смогла набрать достаточную скорость для вывода спутника на орбиту, сообщили в Минобороны.

Cпутник зондирования земли "Зафар" не смог при помощи ракеты-носителя "Симорг" выйти на орбиту. Об этом объявила иранская государственная телерадиокомпания IRIB.

В Минобороны Ирана заявили, что ракета-носитель смог запустить спутник в космос, однако у ракеты не вышло набрать необходимую скорость для выхода на орбиту.

Неудачный запуск спутников Ирана состоялся в январе 2019 года. Попытку осудил ряд стран Запада.

Ранее мы сообщали о том, что в 2013 году специалисты Исламской республики Иран осуществили запуск обезьяны в космос. Аппарат с приматом на борту вернулся Землю. Полет животного завершился благополучно. Обезьяна вернулась на родную планету живой и невредимой.

Видео: YouTube / GoPro, Engineering World