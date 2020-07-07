Она уже начала оттаивать из-за действий человека.

В районе восточносибирского поселка Батагай в Якутии нашли древнейшую вечную мерзлоту. Ее возраст около 650 тыс. лет. Об этом сообщает Институт полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера (AWI).

Отмечается, что этот слой почвы находится на глубине 50 метров. Он пережил несколько теплых и холодных климатических периодов.

Исследователь Томас Опель (Thomas Opel), что от действия людей вечная мерзлота уже понесла ущерб. Так, с 1940-х по 1960-е годы люди вырубили часть склона, чтобы по ней могла двигаться тяжелая гусеничная техника. В результате верхний слой вечной мерзлоты стал оттаивать. Обнажился и более старый слой вечной мерзлоты, который каждое лето будет оттаивать. Это может привести к увеличению выбросов углекислого газа и в последствии парниковый эффект усилится.

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