Бедные страны поставили под угрозу борьбу с изменением климата

В 2019 году Африка выбросила в атмосферу 1,43 млрд тонн углекислого газа, а Южная Америка — 1,1 млрд тонн.

Глава отдела транспортного передвижения программы Организации объединенных наций (ООН) по окружающей среде UNEP Роб де Йонг заявил, что бедные страны Африки и Азии ставят под угрозу планы по борьбе с изменением климата. Об этом пишет Bloomberg.

По его словам, в бедных странах люди не могут себе позволить купить современные электромобили из-за низких доходов.

Если мы привезем электромобили только в США, Финляндию и Нидерланды, мы не достигнем целей Парижского соглашения по климату. Нам нужны автомобили с низким и нулевым уровнем выбросов для стран с низким и средним уровнем дохода, — заявил де Йонг.

Кроме того, он упрекнул автопроизводителей, которые создают автомобили, чтобы привлечь состоятельных покупателей на Западе. При этом игнорируются потребности стран, где у людей низкий уровень дохода.

Отмечается, что в 2019 году Африка выбросила в атмосферу 1,43 млрд тонн углекислого газа, а Южная Америка — 1,1 млрд тонн. На страны Евросоюза приходится 2,92 млрд тонн.

В бедных странах увеличивается доля вредных выбросов в атмосферу из-за роста населения. Так, в Кении объем выбросов увеличился в два раза, если с показателем в 2005 году. Большая часть выбросов приходится на транспорт.

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