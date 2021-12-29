Замерзшие болта Сибири могут выделять метан

Это может влиять на изменение климата.

Ученые из Томского государственного университета (ТГУ) изучают замерзшие болота Сибири и Арктики. Они хотят понять, как эти болота могут повлиять на изменение климата. Отмечается, что они могут выделять метан. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Изменение климата трансформирует окружающую среду и усиливает те процессы, которые могут привести к масштабным природным катастрофам. В частности, усиливается таяние вечной мерзлоты, что может привести к выбросу климатически активных газов, прежде всего метана, из замерзших болот. Татьяна Раудина, руководитель исследования

На юге криолитозоны Западной Сибири был проведен предварительный мониторинг болот. Оказалось, что увеличилась глубина их протаивания. Ученые собираются исследовать еще два участка в северной тайге ЯНАО.

Исследователи планируют оценить уровень растворенного органического углерода и элементный состав (макро-, микроэлементы) в болотных водах.

Ранее мы писали, что в Якутии хотят создать карбоновый полигон для изучения вечной мерзлоты.

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