В Якутии хотят создать карбоновый полигон для изучения вечной мерзлоты

Карбоновые полигоны необходимы также для агрохимического анализа почв.

Ректор Северо-Восточного федерального университета Анатолий Николаев рассказал ТАСС, что в Якутии намерены создать карбоновый полигон, который позволит изучать состояние вечной мерзлоты в условиях изменения климата.

Данные полигоны позволяют ученым создавать и адаптировать технологии наблюдения за надземной и подземной фитомассой. Необходимы они и для агрохимического анализа почв, а также фиксации эмиссии и поглощения парниковых газов.

По словам Николаева, необходимо наблюдать за тем, как климатические перемены влияют на вечную мерзлоту, чтобы можно было составлять прогнозы. Это необходимо для понимания того, с какими проблемами человечеству предстоит столкнуться в будущем.

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