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В Якутии хотят создать карбоновый полигон для изучения вечной мерзлоты
Сегодня, 12:32
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В Якутии хотят создать карбоновый полигон для изучения вечной мерзлоты

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Карбоновые полигоны необходимы также для агрохимического анализа почв.

Ректор Северо-Восточного федерального университета Анатолий Николаев рассказал ТАСС, что в Якутии намерены создать карбоновый полигон, который позволит изучать состояние вечной мерзлоты в условиях изменения климата.  

Данные полигоны позволяют ученым создавать и адаптировать технологии наблюдения за надземной и подземной фитомассой. Необходимы они и для агрохимического анализа почв, а также фиксации эмиссии и поглощения парниковых газов.

По словам Николаева, необходимо наблюдать за тем, как климатические перемены влияют на вечную мерзлоту, чтобы можно было составлять прогнозы. Это необходимо для понимания того, с какими проблемами человечеству предстоит столкнуться в будущем.

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Фото: pixabay 

Теги: вечная мерзлота, карбоновый полигон, российские ученые, якутия
Категории: Лента новостей, Новости России, Фабрика Знаний, Наука и технологии,

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