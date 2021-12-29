Ученые выяснили, какие цвета привлекают комаров

Стало известно, что комары используют запахи для определения того, что поблизости находится объект для укуса.

Ученые из Университета Вашингтона провели исследование и выяснили, что после обнаружения контрольного газа, который выдыхает человек, комар летит в сторону некоторых цветов. В списке оказались красный, оранжевый, черный и синий. При этом насекомые игнорируют зеленый, фиолетовый, синий и белый цвета. Статья была опубликована в журнале Nature Communications.

Похоже, что комары используют запахи, чтобы определить, что находится поблизости, например, хозяина для укуса. Когда они чувствуют запах определенных соединений, таких как CO2 из нашего дыхания, этот запах стимулирует их глаза искать определенные цвета и другие визуальные модели, которые ассоциируются с потенциальным хозяином, и направляются к нему, - говорится в статье.

Ученые отмечают, что есть четыре основных признака, которые привлекают комаров. Это дыхание, пот, температура тела, а также красный цвет как на одежде, так и на коже человека.

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