  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:25
179
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин: Россия должна быть готова к последствиям таяния вечной мерзлоты в северных регионах

0 0

Глава РФ заявил о последствиях для РФ из-за климатических изменений.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что государство должно быть готово к последствиям таяния вечной мерзлоты в северных регионах. Об этом политик сообщил жителям в рамках прямой линии. Глава государства отметил, что таяние льдов может значительно сказаться на социальном и экономическом положении.

Если это все будет таять, то это приведет к очень серьезным социальным и экономическим последствиям. И мы должны быть к этому, безусловно, готовы.

Владимир Путин, президент РФ

Политик напомнил, что в районе вечной мерзлоты существуют населенные пункты, а также есть инфраструктура. В северных широтах у России размещено около 70 процентов государственной территории.

Путин заявил, что регоператоры должны отвечать за смешивание раздельно собранного мусора.

Фото: Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным

Теги: вечная мерзлота, владимир путин
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии