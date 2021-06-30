Путин: Россия должна быть готова к последствиям таяния вечной мерзлоты в северных регионах

Глава РФ заявил о последствиях для РФ из-за климатических изменений.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что государство должно быть готово к последствиям таяния вечной мерзлоты в северных регионах. Об этом политик сообщил жителям в рамках прямой линии. Глава государства отметил, что таяние льдов может значительно сказаться на социальном и экономическом положении.

Если это все будет таять, то это приведет к очень серьезным социальным и экономическим последствиям. И мы должны быть к этому, безусловно, готовы. Владимир Путин, президент РФ

Политик напомнил, что в районе вечной мерзлоты существуют населенные пункты, а также есть инфраструктура. В северных широтах у России размещено около 70 процентов государственной территории.

Путин заявил, что регоператоры должны отвечать за смешивание раздельно собранного мусора.

Фото: Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным