Путин заявил, что регоператоры должны отвечать за смешивание раздельно собранного мусора

Глава РФ рассказал об ответственности компаний по вывозу отходов.

Российский президент Владимир Путин заявил, что региональные операторы должны отвечать за смешивание раздельно собранного мусора. Об этом глава государства сообщил во время прямой линии. По словам политика, компании по вывозу отходов несут ответственность в том случае, если они сваливают в кучу отходы, которые граждане собирались раздельно.

Есть вещи, которые абсолютно недопустимы: это то, о чем здесь сейчас было сказано. И граждане по праву возмущаются этим. Это когда они стараются, выполняют рекомендации властей, осуществляют раздельный сбор, а потом в машине все это вместе сваливается. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны считает, что следует обратить внимание на организацию работу региональных операторов.

Путин потребовал принять меры к чиновникам, запугивающим обращавшихся на прямую линию.

Фото: Прямая линия