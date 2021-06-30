Глава РФ дал поручение главе Кемеровской области.

Российский президент Владимир Путин потребовал принять меры к чиновникам, запугивающим обращавшихся на прямую линию. Политик потребовал от главы Кемеровской области Сергея Цивилева принять меры в отношении представителей власти, которые пытаются запугать население, которое хочет обратиться с вопросом к главе государства. О такой ситуации политику пожаловалась местная жительница, которой угрожали лишением прав опекунства над внучкой.

С губернатором переговорим. Это все-таки Кемеровская область, губернатор Цивилев Сергей Евгеньевич, я вас тоже об этом прошу. Обратите, пожалуйста, внимание, сделайте соответствующие заявки вовремя. Владимир Путин, президент РФ

Также глава страны дал поручение разобраться с проблемой, касающейся реновацией учебного учреждения. Он призвал обратить внимание на должностных лиц, которые запугивают людей, ради которых они должны работать.

Путин пообещал разобраться с поборами при переселении из аварийного жилья.