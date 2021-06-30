Глава РФ заявил, что переселение в новостройки из аварийного жилья должно быть поддержано государством.

Российский президент Владимир Путин пообещал разобраться с поборами при переселении из аварийного жилья в новостройки. Об этом он заявил во время прямой линии. Таким образом политик ответил на вопрос от жителя поселка Демьянка Тюменской области. Мужчина пожаловался лидеру страны на необоснованную доплату.

Когда я был неоднократно, посещал аварийное жилье, в котором люди живут, конечно, большое счастье, когда из этих трущоб люди перебираются в нормальное жилье. Но это должно сопровождаться поддержкой дальнейшей эксплуатации этого жилья. Думаю, так будет и в этом случае. Обязательно с этим разберемся. Владимир Путин, президент РФ

Ранее стало известно о том, что около 60 тысяч граждан РФ переселены из аварийного жилья с начала текущего года. При этом общая площадь расселенного жилья составила более 1 миллиона квадратных метров. На год план кабмина выполнен наполовину. Михаил Мишустин говорил о том, что план расселения выполнен более чем на 200 процентов в 2019 и 2020 годах.

Путин призвал регионы своевременно готовить заявки на модернизацию ЖКХ.