Глава РФ рассказал о проблемах ЖКХ из-за недофинансирования.

Российский президент Владимир Путин призвал регионы своевременно готовить заявки на модернизацию ЖКХ. Об этом глава государства сообщил во время прямой линии. По словам политика, государство заложило значительные средства на данное направление. Он призвал местных чиновников защищать подготовленные ими проекты перед правительством РФ, а также должным образом оформлять документацию. Таким образом глава страны ответил на вопрос о ветхом состоянии систем водоснабжения в отдельных городах.

На систему ЖКХ непосредственно 150 млрд рублей у нас предусмотрено напрямую из Фонда национального благосостояния, и через ДОМ.РФ еще 150 млрд рублей, и 500 млрд в целом на инфраструктуру. Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер рассказал, что часто региональные власти сдерживают рост тарифов на коммунальные ресурсы. Путин уверен, что поднимать платежи для населения в тот момент, когда реальные доходы граждан упали - "сложное решение". Однако из-за низких тарифов по ЖКХ отрасль недофинансируется, а ремонт систем может проводиться несвоевременно.

Путин сообщил о создании "Пушкинской карты" для посещения молодежью учреждений культуры.

Фото: Прямая линия