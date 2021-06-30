Глава РФ объяснил, как молодые люди смогут ходить в музеи и театры за счет государства.

Российский президент Владимир Путин сообщил о создании "Пушкинской карты" для посещения молодежью учреждений культуры. Об этом глава государства рассказал во время прямой линии. Политик уточнил, что документ позволит молодежи посещать учреждения культуры.

Имеется в виду предоставить возможность и финансовые средства - небольшие, скромные, тем не менее существенные для того, чтобы решать эту задачу, - молодым людям от 14 до 22 лет. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства напомнил, что воспользоваться картой можно будет в период с сентябрь по декабрь 2021 года, а также на протяжении следующего года. На "Пушкинской карте" будет находиться три тысячи рублей на четыре месяца. По документу молодые граждане РФ смогут посещать концертные залы, музеи, театры. В частности, президент уточнил, что по ней можно даже купить билет в Большой театр.

Очень рассчитываю на то, что молодые люди воспользуются этой новой возможностью и смогут посещать не только свои региональные, но и общероссийские учреждения культуры. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны напомнил, что много молодых людей хотят приобщаться к культурному населению России, но при этом они вынуждены экономить на многом. В данном случае им не придется экономить, так как походы в культурные учреждения будут производиться за государственный счет.

Путин заявил о принятии решений по сдерживанию цен на стройматериалы.

Фото: Прямая линия