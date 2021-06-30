Путин заявил о принятии решений по сдерживанию цен на стройматериалы

Глава РФ рассказал о стабилизации ситуации.

Российский президент Владимир Путин заявил о принятии решений по сдерживанию цен на строительные материалы. Об этом политик рассказал на прямой линии с населением. Рост стоимости ресурсов глава государства связал с изменением конъюнктуры на многие товары на мировых рынках. В частности, фиксирует рост цен на металл. Это означает, что у отечественных производителей дорожает товар.

Сейчас соответствующие решения принимаются по сдерживанию цен на эти основные товары, связанные со стройкой. Надеюсь, что и на вас это тоже отразится. Мы знаем об этом и предпринимаем необходимые шаги для того, чтобы ситуация была стабильной. Владимир Путин, президент РФ

Путин рассказал, что правительство принимает необходимые для стабилизации обстановки меры. Речь идет об инфраструктурных кредитах, кредитах на ЖКХ. Напомним, что получить инфраструктурный кредит можно под три процента годовых на период в 15 лет. К таким профильным проектам относится строительство дорог, обходов городов, обновление коммунальных систем,модернизацию общественного транспорта, создание туриндустрии.

Путин отметил урегулирование вопросов с работой Telegram в России.