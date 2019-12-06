Путин отметил урегулирование вопросов с работой Telegram в России

Глава РФ рассказал о том, что власти договорились с мессенджером.

Российский президент Владимир Путин отметил урегулирование вопросов с работой мессенджера Telegram в стране. Правительство уточнило, что власти смогли урегулировать все вопросы, которые были связаны с деятельностью приложения.

Мы с Telegram тоже договорились, работает же все нормально. Владимир Путин, президент России

Напомним, что 18 июня 2020 года по согласованию с Генеральной прокуратурой России Роскомнадзор разблокировал Telegram на территории России. Блокировка мессенджера началась в апреле 2018 года в соответствии с решением Таганского суда. Постановление было связано с отказом руководства онлайн-сервиса передать представителям ФСБ ключи шифрования. При этом несмотря на ограничения, сервис был все время доступен пользователям.

Путин посоветовал губернаторам проводить прямые линии с жителями.