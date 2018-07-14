Путин посоветовал губернаторам проводить прямые линии с жителями

Некоторые губернаторы общаются с жителями, но в основном через соцсети.

Президент РФ Владимир Путин порекомендовал губернатором проводить прямые линии с гражданами. Об этом он сказал во время прямого эфира.

По словам Путина, прямая линия губернаторов с гражданами "никому бы не помешала".

Такое прямое общение важно не только потому, что люди имеют возможность задать вопросы. Важнее то, что происходит выборка важных проблем, которые волнуют граждан. Владимир Путин, президент РФ.

Наиля Аскар-заде отметила, что некоторые главы регионов практикуют общение с гражданами, но в основном через соцсети. Она привела в пример Москву, Петербург.

Отметим, что прямую телефонную линию с гражданами проводит и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Она проходит каждый первый и третий понедельник месяца с 16:00 до 17:00. К мероприятию привлекают и заместителей губернатора, которые отвечают за то или иное направление.

Напомним, прямая линия с главой государства началась 30-го июня в 12:00.

Видео: трансляция Первого канала