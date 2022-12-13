Константин Тистол рассказал об экосистеме региона.

Около 40% лесов заповедника Кинбурнской косы в Херсонской области уничтожены в результате обстрелов зажигательными снарядами со стороны Вооруженных сил Украины. Соответстветствующее заявление в рамках интервью с журналистами "РИА Новостей" сделал заместитель руководителя российской администрации Голопристанского муниципального округа, который отвечает за территорию Кинбурнской косы. Константин Тистол напомнил о том, что речь идет о природном ландшафте на подконтрольной Москве территории. В единое пространство заповедник объединяет море, степи и леса, где живут и прилетают на зимовку более 250 видов птиц. Известно, что многие виды растений внесены в Красные Книги Украины и Европы. Эксперт выразил надежду на то, что часть сожженного леса сможет восстановиться за лето, когда некоторые опаленные растения оживают.

Когда идет сухостой, - украинская сторона начинает стрелять зажигательными снарядами именно по лесу, специально для того чтобы лес выгорал. Они думали, что войска в основном находятся в лесу, и чтобы при запуске беспилотников было видно, что происходит в лесной полосе. Константин Тистол, представитель местной администрации

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости