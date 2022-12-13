Главком ВСУ Залужный признал силу и непредсказуемость главы Генштаба России Герасимова

Иностранный главком призвал уважать российских военных "ради победы".

Украинский главнокомандующий местными Вооруженными силами Валерий Залужный в эфире YouTube-канала журналиста Дмитрия Комарова для проекта "За кадром" заявил о том, что следит за публикациями Валерия Герасимова в социальных сетях и интересуется мнением россиянина как военнослужащего. Представитель ВСУ призвал своих коллег не недооценивать главу Генерального штаба РФ и вообще руководства Минобороны РФ, так как противник киевского режима является непредсказуемым, сильным и коварным. Гость проекта подчеркнул, что "врага надо уважать — ради победы"

В России есть один военачальник, которого я постоянно читаю. Сейчас, к сожалению… он ничего свежего не публикует. Мне интересно его мнение как военного… Генерал Герасимов... Валерий Залужный, главком ВСУ

Петиция не поможет официально вернуть День Победы на Украине.

Фото и видео: YouTube / МИР НАИЗНАНКУ