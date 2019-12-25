Беспрецедентные изменения в ветрах Северной Атлантики могут стать причиной наводнений в Великобритании

Новое исследование, опубликованное в научном издании Nature Climate Change, показывает, что к концу столетия Североатлантическое колебание (NAO) может достичь беспрецедентных масштабов, что приведёт к серьёзным последствиям, таким как увеличение числа наводнений и ущерба от штормов в Северной Европе. Работа была организована группой учёных-климатологов из Метеорологического бюро и Эксетерского университета. Эксперты выявили, что климатологический водяной пар является важным фактором, определяющим различия в долгосрочных колебаниях NAO в климатических моделях. Работа показывает, что ошибки в современных климатических моделях, связанные с водяным паром, приводят к неопределённости в прогнозах будущего поведения NAO. С учётом этих ошибок можно выявить значительную реакцию NAO на извержения вулканов и парниковые газы. Ведущий автор исследования доктор Дуг Смит уведомил коллег о том, что результаты имеют большое значение для понимания экстремальных погодных явлений и подготовки к ним.

Наше исследование показывает, что если принимать прогнозы моделей за чистую монету, общество может оказаться не готовым к надвигающимся экстремальным ситуациям. Меры по смягчению последствий имеют решающее значение для предотвращения серьёзных последствий, связанных с беспрецедентным увеличением количества NAO. Дуг Смит, автор

Полученные результаты указывают на то, что при сценарии с очень высокой концентрацией парниковых газов к концу столетия Северо-Атлантическое колебание усилится до невиданных ранее уровней, что создаст серьёзные риски, связанные с экстремальными погодными условиями, такими как наводнения и ураганы. Однако эти последствия можно смягчить, сократив выбросы парниковых газов.

Это исследование показывает, что более глубокое понимание реакции атмосферной циркуляции на парниковые газы имеет решающее значение для прогнозирования того, что изменение климата принесёт Великобритании. профессор Адам Скейф, один из авторов исследования

Некоторые различия в прогнозах NAO в разных моделях обусловлены климатологическими ошибками в отношении водяного пара. NAO значительно реагирует на внешние факторы, такие как извержения вулканов и парниковые газы. В исследовании также учитывается "парадокс соотношения сигнала и шума", согласно которому климатические модели могут недооценивать масштабы реальных изменений NAO. Результаты исследования подчёркивают важность принятия мер по смягчению последствий, чтобы избежать серьёзных последствий беспрецедентного увеличения NAO. Анализ подчёркивает необходимость усовершенствования климатических моделей, чтобы лучше прогнозировать будущие изменения в региональном климате.

Напомним, что NAO - это крупномасштабный показатель атмосферного давления в Северной Атлантике, который является ключевым фактором формирования зимних погодных условий в Великобритании, Западной Европе и восточной части США. Он измеряется градиентом между высоким давлением над Азорскими островами и низким давлением над Исландией и определяет силу преобладающих ветров.

Мыши оказывают "первую помощь" своим друзьям — даже пытаются вернуть мёртвых к жизни.

Фото: pxhere.com; Alex Morrison, University of Exeter