Мыши оказывают "первую помощь" своим друзьям — даже пытаются вернуть мёртвых к жизни

Мыши будут вылизывать мордочки и дёргать за языки других мышей, если те находятся без сознания, и чем интенсивнее они вылизываются, тем быстрее восстанавливаются.

Как выяснили учёные, мыши оказывают первую помощь, если находят другую мышь без сознания. Согласно исследованию, опубликованному 21 февраля в журнале Science, они пытаются оживить своих сородичей, облизывая их морды или даже дёргая их за рты или языки. Ученые сообщают, что у мышей, которые проводили больше времени с мышью, нуждавшейся в помощи, наблюдалось более агрессивное поведение: они тянули её за морду, кусали и облизывали, что привело к более быстрому выздоровлению. Ведущий автор исследования Вэньцзянь Сунь в электронном письме для научного издания Live Science заметил, что помощь другим животным, которые ранены или больны, наблюдалась у ряда видов, включая дельфинов, слонов и приматов, не относящихся к человеческому роду.

Самым поразительным открытием в этом исследовании является наличие у животных инстинктивных реакций на чрезвычайные ситуации, которые позволяют оживлять партнёров, находящихся без сознания, — и даже только что умерших. Это исследование предоставляет первые задокументированные доказательства поведения, похожего на реанимацию, у наивных, необученных мышей. Вэньцзянь Сунь, исследователь из Университета Южной Калифорнии

Эксперт добавил, что такое поведение часто включает в себя прикосновения, уход за шерстью, подталкивание и, в некоторых случаях, более интенсивные физические действия, такие как удары. Однако о таких действиях, как покусывание и вытягивание языка, наблюдаемом в этом исследовании, ранее не сообщалось. В статье специалисты описывают, как десятки мышей реагировали на присутствие другой мыши в состоянии стресса. В этом состоянии другая мышь была без сознания.

Мыши проводили больше времени в физическом контакте с другой мышью, если она была без сознания, а не бодрствовала, при этом интенсивность ухода за шерстью со временем увеличивалась, если другая мышь была без сознания. Мыши проводили в среднем 47% 13-минутного теста, взаимодействуя с партнёром, находящимся без сознания. В течение периода тестирования интенсивность груминга увеличивалась: от обнюхивания и облизывания до покусывания рта и языка другой мыши. Более агрессивные действия наблюдались у пар мышей, которые были лучше знакомы друг с другом. Более 50% мышей в итоге тянули за язык своих сородичей, находящихся без сознания. Мыши также могли определить, что их сородич находится без сознания, не полагаясь на визуальные сигналы, и начинали ухаживать за ним даже в темноте. Более интенсивное поведение, направленное на уход за шерстью, коррелировало с более быстрым восстановлением у мышей, находившихся без сознания, и более быстрым возвращением в сознание после этого. Когда их компаньонка просыпалась, мышь-помощница переставала ухаживать за шерстью.

Похоже, что животное способно распознавать бессознательное состояние своего партнёра: отсутствие реакции запускает поведение, а восстановление реакции прекращает его. Мы не исключаем возможности того, что животное просто руководствуется инстинктивными побуждениями, выполняя эти действия, — инстинктом, который, возможно, развился со временем в ходе эволюции, — а не действует осознанно, чтобы оживить своего партнёра. Вэньцзянь Сунь, исследователь из Университета Южной Калифорнии

Хотя эти результаты показывают, что у мышей есть инстинкт помогать другим, как и у людей, исследователи не могут с уверенностью сказать, почему они так себя ведут. В другой статье, также опубликованной 21 февраля в Science, другие исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе описывают нейронные механизмы, лежащие в основе такого поведения. Они обнаружили, что уход за шерстью, вероятно, вызван высвобождением окситоцина — гормона, который играет важнейшую роль в социальных связях, сексе и родах, — в областях мозга, называемых миндалевидным телом и гипоталамусом.

Инактивация нейронов, вырабатывающих окситоцин, или блокирование рецепторов окситоцина нарушали поведение, подтверждая, что окситоцин необходим для этой экстренной реакции. Это согласуется с хорошо известной ролью окситоцина как "гормона любви", который связан с доверием и привязанностью у людей и способствует социальной связи. Вэньцзянь Сунь, исследователь из Университета Южной Калифорнии

Биолог добавил, что поскольку рецепторы окситоцина экспрессируются во многих областях мозга, будущие исследования будут направлены на выявление конкретных нейронных цепей, участвующих в этом поведении.

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Фото: pxhere.com; BioRender.com; Science 2025