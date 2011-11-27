"Гарри Поттер голосует так же, как и вы": вымышленные герои считаются политическими союзниками, а злодеи — противниками

Люди склонны приписывать супергероям и злодеям политическую позицию.

Люди думают о том, что Гарри Поттер, Человек-паук и Гэндальф проголосовали бы так же, как они, а Дарт Вейдер, Круэлла де Виль и Джоффри Баратеон проголосовали бы за конкурирующую партию. Новое исследование, проведённое в Университете Саутгемптона, показывает, что люди в Великобритании и США считают, что вымышленные персонажи, которыми они восхищаются, разделили бы их предпочтения при голосовании, а те, кто им не нравится, проголосовали бы иначе. В статье "Герои и злодеи: мотивированная проекция политических идентичностей" опубликована в "Политических исследованиях и методах" исследователи также обнаружили, что примерно каждый шестой человек вспомнил партийную принадлежность политика, занимающегося благотворительностью или коррупцией, несмотря на то, что она не была указана. Также люди думали, что "хороший" политик был из их партии, а "плохой" — из партии, которой они противостоят. Ученые говорят о том, что эта политическая проекция может подпитывать поляризацию в политике.

Если мы считаем, что "злодеи" принадлежат к другой стороне, то мы также склонны приписывать этой группе всё больше негативных качеств. Это не только плохо сказывается на поляризации, но и делает нас более восприимчивыми к дезинформации, которая подтверждает существующие предубеждения в отношении избирателей определённых партий. доктор Стюарт Тёрнбулл-Дугарт, ведущий автор исследования из Саутгемптонского университета

В первом из двух исследований учёные из Саутгемптонского университета и Венского университета опросили 3200 человек в Великобритании и США — по 1600 в каждой стране. В серии вопросов людям предлагалось выбрать двух знакомых персонажей из популярных франшиз, включая кинематографическую вселенную Marvel, Disney, "Гарри Поттер", "Властелин колец", "Игра престолов" и "Звёздные войны". Их спросили, за кого, по их мнению, скорее проголосуют лейбористы или консерваторы (в Великобритании) или демократы или республиканцы (в США). Затем ответы сопоставили с информацией о политических взглядах и принадлежности респондентов. Люди на 20 процентов чаще проецировали свою политическую позицию на героя, чем на злодея. Эффект был таким же сильным, когда злодею приписывали оппозиционную политику: респонденты также на 20 процентов чаще говорили, что злодей проголосовал бы за оппозиционную партию, а не за их собственную.

Во втором исследовании примерно 1600 человек в Великобритании посмотрели одну из двух противоположных новостей о местном члене муниципального совета: в одной из них член совета пожертвовал деньги местной благотворительной организации, а в другой — украл деньги у благотворительной организации. Затем респондентам задали несколько вопросов о прочитанном ими материале, в том числе о том, какую партию представляет советник — информация, которой не было в обеих статьях. Примерно каждый шестой человек ошибочно "вспомнил", какую партию представляет член муниципального совета, и был склонен считать благотворителя членом своей партии, а вора — членом конкурирующей партии. Когда людей, которые сказали, что не знают или не помнят, что видели эту информацию, попросили угадать, они также делали это по партийной линии.

Люди считают, что герои с большей вероятностью принадлежат к их группе, но могут согласиться с тем, что какая-то часть может не принадлежать. Респонденты были гораздо более последовательны, когда определяли злодея как представителя другой группы. В условиях высокой поляризации проекция, по-видимому, больше связана с определением того, кем мы не являемся, чем с определением того, кто мы есть. доктор Стюарт Тёрнбулл-Дугарт, ведущий автор исследования из Саутгемптонского университета

Склонность видеть героев на своей стороне и злодеев на противоположной была выше у тех, кто сильнее идентифицировал себя с политической позицией. Те, кто придерживался левых политических взглядов, также были более склонны к этому, чем те, кто придерживался правых взглядов. Доктор Тернбулл-Дугарт указал, что для того, чтобы преодолеть растущее политическое разделение, обществу нужно признать эту тенденцию проецировать героические и злодейские черты в зависимости от политических взглядов и признать, что реальность всегда сложнее и многограннее, чем людям хотелось бы верить.

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Фото: University of Southampton, pxhere.com