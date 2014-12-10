К концу столетия Северный полюс может сместиться почти на 30 метров к западу

По мере того как изменение климата приводит к таянию ледяных щитов и ледников, вода перераспределяется по всему земному шару и может в конечном итоге сместить ось вращения Земли.

Согласно новому исследованию, резкое таяние льдов из-за изменения климата может привести к смещению географических полюсов Земли в ближайшие годы. Научная работа опубликована 5 марта в журнале Geophysical Research Letters, по мере таяния ледяных покровов и перераспределения океанической массы вокруг планеты географические Северный и Южный полюса Земли могут сместиться на 89 футов (27 метров) к 2100 году из-за изменения оси вращения планеты. По словам исследователей, этот сдвиг может повлиять на навигацию спутников и космических аппаратов.

По мере вращения Земли изменения в распределении массы планеты заставляют её колебаться вокруг своей оси, как волчок. Многие из этих колебаний регулярны и предсказуемы — некоторые из них вызваны регулярными изменениями атмосферного давления и океанических течений, а другие — взаимодействием между ядром и мантией.

Недавние исследования показали, что таяние ледяных щитов и ледников также может повлиять на распределение массы и сдвинуть полюса Земли. В новом исследовании учёные из Швейцарской высшей технической школы Цюриха использовали данные о движении полюсов с 1900 по 2018 год и прогнозы таяния ледяных щитов, чтобы предсказать, насколько могут сместиться полюса при различных сценариях изменения климата, вызванных деятельностью человека.

Команда обнаружила, что Северный полюс может сместиться к западу более чем на 89 футов к 2100 году при наихудшем сценарии выбросов парниковых газов. При более оптимистичном сценарии выбросов полюс все еще может сместиться на целых 39 футов (12 м) относительно своего местоположения в 1900 году. Наибольшую роль в моделировании сыграла талая вода из ледяных покровов Гренландии и Антарктики, за которой последовало таяние ледников.

Этот эффект в некоторой степени превосходит эффект ледниковой изостатической адаптации, то есть эффект восстановления твёрдой Земли после окончания последнего ледникового периода для издания Live Science соавтор исследования Мостафа Киани Шахванди, учёный-геолог из Венского университета

Другими словами, земля на поверхности земной коры опустилась под тяжестью ледниковых покровов и поднялась, когда они растаяли, изменив распределение веса в земной коре и сместив полюса. Эксперт установил, что деятельность человека сместила полюса сильнее, чем ледниковые периоды.

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Фото: pxhere.com; Mostafa Kiani Shahvandi,Benedikt Soja; Geophysical Research Letters