Власти Петербурга попросили вузы максимально перейти на "удалёнку"

Письма получили ректоры университетов.

Петербургские вузы получили от правительства города запрос максимально перейти на дистанционное обучение. Об этом стало известно в пятницу, 6 ноября. Письма за подписью губернатора города Александра Беглова получили ректоры университетов.

Глава города отметил, что это необходимо по причине осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки в Северной столице. Ректорат вузов попросили организовать сдачу сессии в "дистанционном" формате и процесс обучения в дистанционном формате для максимально возможного количества студентов и аспирантов.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге осудили женщину, пообещавшую устроить в вуз за вознаграждение. Оно обошлось в 85 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv