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В Петербурге осудили женщину, пообещавшую устроить в вуз за вознаграждение
Сегодня, 16:28
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smirenny

В Петербурге осудили женщину, пообещавшую устроить в вуз за вознаграждение

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Вознаграждение обошлось в 85 тысяч рублей.

Дзержинский районный суд Петербурга признал виновной петербурженку в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291.1 УК РФ  (посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий). Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Суд постановил, что зимой 2018 года обвиняемая пообещала помочь знакомой поступить на бюджетное отделение заочного факультета Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации за вознаграждение (85 тысяч рублей). Необходимые документы и деньги женщина передала преподавателю авиационно-транспортного колледжа,  участвующему в организованной преступной группе с должностным лицом университета. 

 В отношении петербурженки назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

В отношении студентки, преподавателя и должностного лица университета также возбуждены уголовные дела.

Ранее мы писали, что в Петербурге возбудили дело против сотрудника УФСИН, потребовавшего взятку от осужденного.

Фото: Piter.TV

Теги: взятка, дача взятки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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