В Петербурге возбудили дело против сотрудника УФСИН, потребовавшего взятку от осужденного

Сотрудника поймали при получении денежного муляжа.

Петербургский следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудника УФСИН. Как сообщили в пресс-службе следкома, 37-летний начальник УФИЦ при исправительной колонии №5 в Петербурге подозревается в получении взятки.

Известно, что сотрудник УФСИН потребовал от одного из осужденных взятку в 100 тысяч рублей. Взамен мужчина обещал разрешить осужденному проживать за пределами исправительного центра для людей, наказанных принудительными работами. В противном случае начальник угрожал ухудшением условий отбывания наказания.

В понедельник, 7 сентября, подозреваемый получил от представителя осужденного мужчины деньги в паркинге гипермаркета на проспекте Обуховской Обороны. Взятка оказалась муляжом, сотрудника УФСИН задержали на месте его коллеги. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Ранее мы рассказывали, как петербуржец не смог "отмазать" супругу-нарушительницу взяткой полицейскому.

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