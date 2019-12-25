Петербуржец не смог "отмазать" супругу-нарушительницу взяткой полицейскому

Мужчина предложил правоохранителю 250 тысяч рублей.

Петербургские следователи предъявили обвинение 43-летнему местному жителю после дачи взятки. Как рассказали в пресс-службе ведомства, мужчина пытался защитить посредством взятки свою жену.

Еще 28 августа обвиняемый передал начальнику одного из отделов полиции в Адмиралтейском районе 250 тысяч рублей. В обмен на это петербуржец хотел, чтоб материал проверки в отношении его жены не передавали в следственный отдел. Супруга, как выяснилось, совершила противоправные действия в отношении участкового. Начальник отдела полиции отказался принять взятку, обвиняемого задержали. Мужчине избрали меру пресечения в виде залога.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мы писали, что петербуржец заплатит штраф за комментарии в соцсетях.

Фото: Piter.TV