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Петербуржец не смог "отмазать" супругу-нарушительницу взяткой полицейскому
Сегодня, 8:49
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himif

Петербуржец не смог "отмазать" супругу-нарушительницу взяткой полицейскому

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Мужчина предложил правоохранителю 250 тысяч рублей.

Петербургские следователи предъявили обвинение 43-летнему местному жителю после дачи взятки. Как рассказали в пресс-службе ведомства, мужчина пытался защитить посредством взятки свою жену.

Еще 28 августа обвиняемый передал начальнику одного из отделов полиции в Адмиралтейском районе 250 тысяч рублей. В обмен на это петербуржец хотел, чтоб материал проверки в отношении его жены не передавали в следственный отдел. Супруга, как выяснилось, совершила противоправные действия в отношении участкового. Начальник отдела полиции отказался принять взятку, обвиняемого задержали. Мужчине избрали меру пресечения в виде залога.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мы писали, что петербуржец заплатит штраф за комментарии в соцсетях.

Фото: Piter.TV

Теги: взятка, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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