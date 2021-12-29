Петербург сможет самостоятельно определять размер нормативной стоимости жилья для льготников

Такое же право получат Москва и Севастополь.

Минстрой позволил Петербургу самостоятельно устанавливать размер нормативной стоимости жилья для льготников. Об этом сообщили на портале ТАСС.

Регион сможет определять среднюю стоимость одного квадратного метра. Ее нужно будет указывать в мотивированном обращении. Однако значение показателя не должно превышать расчетного значения в соответствии с общей методикой.

Такое же право получат Москва и Севастополь. Сейчас проект приказа, в котором рассматривается изменение в методике расчета средней стоимости одного квадратного метра находится на этапе обсуждения.

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