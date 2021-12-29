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Петербург сможет самостоятельно определять размер нормативной стоимости жилья для льготников
Сегодня, 22:33
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Петербург сможет самостоятельно определять размер нормативной стоимости жилья для льготников

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Такое же право получат Москва и Севастополь.

Минстрой позволил Петербургу самостоятельно устанавливать размер нормативной стоимости жилья для льготников. Об этом сообщили на портале ТАСС.

Регион сможет определять среднюю стоимость одного квадратного метра. Ее нужно будет указывать в мотивированном обращении. Однако значение показателя не должно превышать расчетного значения в соответствии с общей методикой. 

Такое же право получат Москва и Севастополь. Сейчас проект приказа, в котором рассматривается изменение в методике расчета средней стоимости одного квадратного метра находится на этапе обсуждения. 

Ранее на Piter.tv: в 2022 году ставки по ипотеке в России превысят 10% - мнения экспертов. 

Фото: Pexels

 

Теги: квартиры, льготное жилье, минстрой, недвижимость, продажа, стоимость недвижимости
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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