Эксперты считают, что в 2022 году ставки по ипотеке в России превысят 10%

Препятствовать росту ипотеки будут в том числе низкие темпы роста доходов населения.

В 2022 году ставки по ипотечным кредитам могут вырасти выше 10%. Об этом сообщает рейтинговое агентство "Эксперт РА". Предполагается, что рост ипотечного рынка замедлится в связи с удорожанием ипотечных кредитов.

Аналитики считают, что препятствовать росту ипотеки будут низкие темпы роста доходов населения, а также исчерпание платежеспособного спроса на недвижимость. Однако ипотека, вероятнее всего, останется драйвером роста кредитования в 2022 году.

Поскольку цикл повышения ключевой ставки [Центробанка] продолжится, ставки по ипотеке, по оценкам агентства, превысят психологический уровень в 10%, — говорится в сообщении.

Так, по итогам 2022 года прирост ипотечного портфеля может составить 15-17%, а без учета ипотечных программ 7-11%.

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