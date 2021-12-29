  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Эксперты считают, что в 2022 году ставки по ипотеке в России превысят 10%
Сегодня, 13:06
136
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Эксперты считают, что в 2022 году ставки по ипотеке в России превысят 10%

0 0

Препятствовать росту ипотеки будут в том числе низкие темпы роста доходов населения.

В 2022 году ставки по ипотечным кредитам могут вырасти выше 10%. Об этом сообщает рейтинговое агентство "Эксперт РА". Предполагается, что рост ипотечного рынка замедлится в связи с удорожанием ипотечных кредитов.

Аналитики считают, что препятствовать росту ипотеки будут низкие темпы роста доходов населения, а также исчерпание платежеспособного спроса на недвижимость. Однако ипотека, вероятнее всего, останется драйвером роста кредитования в 2022 году.

Поскольку цикл повышения ключевой ставки [Центробанка] продолжится, ставки по ипотеке, по оценкам агентства, превысят психологический уровень в 10%, — говорится в сообщении.

Так, по итогам 2022 года прирост ипотечного портфеля может составить 15-17%, а без учета ипотечных программ 7-11%.

Ранее эксперт рассказал, как сэкономить на покупке квартиры до 30%. 

Фото: pixabay 

Теги: повышение ставки по ипотеке, ставки по ипотеке
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии