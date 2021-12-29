Платеж по ипотеке к июлю может вырасти на 21%

Предполагается, что в 2022 году вырастет и средняя ипотечная ставка.

К июлю 2022 года ежемесячный платеж по ипотеке может вырасти на 21% для россиян, которые оформили ее на 20 лет, а первоначальный взнос составил 15%. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на слова замруководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяны Решетниковой.

Решетников отметила, что при оптимистичном прогнозе подорожания жилья на 5% в первом полугодии и росте средней ставки по ипотеке до 12% ежемесячный платеж для взявших ипотеку на 20 лет с первоначальным взносом в размере 15% может вырасти на 21%. Таким образом переплата за весь срок пользования кредитом увеличится на 32%.

Директор департамента ипотечного кредитования риелторской компании Est-a-Tet Алексей Новиков считает, что новостройки в этом году могут подорожать на 15%. В Минстрое сообщили, что цена квадратногометра жилья зависит от многих факторов, поэтому от подтверждения данных прогнозов воздержались.

Управляющий партнер компании "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский считает, что с помощью пролонгирования льготной ипотеки после 1 июля на более длительный срок или благодаря расширению адресных программ с господдержкой можно улучшить ситуацию.

Ранее мы сообщали, что в 2022 году ставки по ипотеке в России превысят 10%. Такие прогнозы дают эксперты.

Фото: pixabay