Сбербанк пока не будет поднимать ставки по ипотеке

Глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Гайдаровского форума заявил, что банк пока не будет поднимать ставки по ипотечным кредитам.
Накануне стало известно, что некоторые крупнейшие банки России уже объявили о поднятии ставок по ипотеке. Причем в некоторых случаях ставки превысили 10%.
Так, например, с 11 января банк ВТБ поднял ставки по ипотеке до 10,3% как для готового, так и для строящегося жилья. Однако в рамках госпрограмм ставки не будут повышать.
Ранее мы сообщали, что выросла средняя максимальная ставка по рублевым вкладам.
Фото: kremlin.ru
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