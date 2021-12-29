Сбербанк пока не будет поднимать ставки по ипотеке

Некоторые крупнейшие банки России уже подняли ставки по ипотеке.

Глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Гайдаровского форума заявил, что банк пока не будет поднимать ставки по ипотечным кредитам.

Накануне стало известно, что некоторые крупнейшие банки России уже объявили о поднятии ставок по ипотеке. Причем в некоторых случаях ставки превысили 10%.

Так, например, с 11 января банк ВТБ поднял ставки по ипотеке до 10,3% как для готового, так и для строящегося жилья. Однако в рамках госпрограмм ставки не будут повышать.

Ранее мы сообщали, что выросла средняя максимальная ставка по рублевым вкладам.

Фото: kremlin.ru