Банк ВТБ повышает ставки по ипотеке до 10,3%

Однако ставки в рамках ипотечных госпрограмм повышаться не будут.

С 11 января банк ВТБ повысит ставки по ипотечным кредитам до 10,3% годовых как для готового, так и для строящегося жилья. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Рефинансирование ипотеки других банков будет доступно под 10,6%. В сообщении говорится, что ставки в рамках ипотечных госпрограмм ставки повышаться не будут. Ставка по семейной ипотеке составляет от 4,7%, а по ипотеке с господдержкой – от 5,75%.

В сообщении говорится, что банк решил повысить ставки по ипотеке из-за изменения ключевой ставки ЦБ. Напомним, что по итогам 2021 года ключевая ставка выросла до 8,5%. Регулятор не исключает дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. По этой причине банки вынуждены менять условия по кредитам, говорится в сообщении.

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