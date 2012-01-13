В Кронштадте ВТБ может построить верфь

ВТБ за 5 лет хочет построить две новых верфи.

ВТБ за 5 лет хочет построить две новых верфи. Одна из них будет находиться на Дальнем Востоке, а вторая – на Северо-Западе страны. Об этом заявил глава банка Андрей Костин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), передает ТАСС.

По его словам, в качестве одного из мест на Северо-Западе рассматривается Кронштадт. С локациями определятся до конца августа текущего года.

Напомним, ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. Темой форума стала "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".

Ранее на форуме губернатор Петербурга и генеральный директор VK Владимир Кириенко подписали соглашение о создании центра хранения и обработки данных. Строительство нового дата-центра создаст свыше 250 новых рабочих мест.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)